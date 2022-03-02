Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Телеграм-канале рассказала как украинцы могут помочь Вооруженным силам бороться с оккупантами и показала последствия такого взаимодействия.
Отмечается, что именно благодаря информированию со стороны населения было уничтожено значительное количество военной техники и живой силы армии оккупанта.
Захватчики даже начали распространять дезинформацию, чтобы заставить украинцев молчать. Речь идет о сообщении, что якобы вражеские войска будут устанавливать антенны для прослушивания разговоров украинцев по телефону. Однако в Госспецсвязи опровергли этот фейк.
"Эта информация не соответствует действительности. Сейчас никакого подтверждения относительно установки такого оборудования и возможности прослушивания наших разговоров нет. Враг пытается нас запугать, посеять панику и, что самое главное, заставить молчать», - говорится в сообщении.
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Именно информирование со стороны населения помогает ВСУ уничтожать технику оккупантов.
"Сейчас не время молчать. Совместными усилиями мы должны сделать все для максимального уничтожения врага", - подчеркнули в Госспецсвязи.
Сообщать о перемещении оккупационных войск, места концентрации их техники надо на чат-бот СБУ https://t.me/stop_russian_war_bot
Вот эта разбитая вражеская техника и российские военные – это реальные результаты ваших сообщений на официальный чат-бот.
Каждое из них проверяют сотрудники СБУ, а уже потом уточненную информацию передают ВСУ.
И как видите, вместе у нас хорошо получается бороться с врагом!
Атаки оккупантов замедляются, ведь они несут значительные потери техники, оружия и военных.
И главное – все эти обезвреженные средства поражения уже не могут обстреливать мирное население и дома украинцев!
Продолжаем борьбу!
Слава Украине! Вместе победим!
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