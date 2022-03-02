В Министерстве цифровой трансформации сообщили о новых правилах, на что украинцы смогут потратить "ковидную тысячу".

Как пишет Politeka.net, в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что отныне украинцы смогут тратить "тысячу за вакцинацию" по-новому. Все ограничения с карты "єПідтримки" сняли.

"Мы понимаем, что во время войны каждая гривна может спасти чью-то жизнь и помочь многим украинцам. Поэтому правительство отменило все ограничения на использование средств программы", - говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что ограничения с карт для выплат "єПідтримка" уже сняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк. Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам). Также можно переводить деньги на другие карты. Только нельзя карту пополнять своими средствами.

Ранее стало известно, что деньгами с карт "єПідтримки" можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.

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