Дантес рассказал, что сейчас идет много пропаганды в России и люди не видят правду или просто ее игнорируют.

Как пишет Politeka.net, популярный артист, певец и супруг Нади Дорофеевой обратился к гражданам России, попросив опомниться и поверить: в нашей стране действительно идет война. Причем напавшие российские оккупанты причиняют вред всем, считает Владимир.

Дантес рассказал, что сейчас идет много пропаганды в России и люди не видят правду или просто ее игнорируют. Он со слезами на глазах призвал всех россиян бороться, не смотреть ТВ и обратить внимание на слова людей, на пострадавших в Украине.

«Я украинский еврей, живущий в Украине и говорящий по-русски…» - пишет Владимир.

В сети поддерживают:

«Мы против войны! В России люди против войны! И мы не смотрим российское ТВ. Очень переживаем! Выходим на улицы! Но как это остановить??? Как??; Держитесь😢; Харьков с тобой❤️; Мы все вместе со всей страной 💙💛💪 Харьков передает поздравления😍».

Ранее чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик разместил видеообращение на своей странице в соцсети.

«Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти наймогутніший в світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Дякую, ви - сила!"» – подчеркнул боксер.

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