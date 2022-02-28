Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - популярный украинский артист. Звезда решил подбодрить украинцев, записав сказку о Путине и Лукашенко. Хоть она была с ругательствами, украинцы оценили творчество артиста.
"Вот такая фигня, ребята", - написал Потап.
Зарицкая из KAZKA, Леся Никитюк, Алан Бадоев и другие фанаты посмотрели ролик сотни тысяч раз и написали комментарии:
"Потап, это лучшая сказка на ночь", "Вот и сказочке скоро конец, а кто слушал молодец, СЛАВА УКРАИНЕ", "Держитесь родненькие, мы любим вас".
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