Украинцам сообщили важные подробности относительно выплат в военное время.

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, как украинцам получить пенсии и пособия в условиях войны, передают «Факты».

В частности выплаты социальных пособий начнут с 7 марта.

«Национальный банк Украины сообщил, что система электронных платежей и безналичных расчетов работает. Все банки обеспечат получение выплаты на карты», — отмечает глава минсоцполитики.

Если человек, который должен получить социальную выплату, выехал в безопасное место, а до этого получал выплаты в отделении Укрпочты по месту жительства, он сможет получить средства на новом месте денежным переводом. Для этого пенсионерам по месту своего пребывания следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Для получателей денежных пособий и субсидий в ближайшее время Укрпочта откроет колцентр, куда можно будет сообщить о новом месте жительства для получения средств. В таких случаях выплата пенсий и денежной помощи будет производиться как денежный перевод, без открытия счета по предъявлению паспорта и справки о налоговом индивидуальном номере.

В случае возникновения вопросов по пенсиям нужно обращаться на сайт Пенсионного фонда, где есть все контакты и необходимые разъяснения.

Напомним, карта "єПідтримки" будет работать по новым правилам: на что украинцы смогут потратить "ковидную тысячу"

Как сообщала Politeka, Кабмин принял решение о дополнительных выплатах для военнослужащих и семей погибших: озвучены цифры

Также Politeka писала, что в Кабмине дали украинцам важное разъяснение относительно пенсий во время военного положения