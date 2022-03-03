Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, как украинцам получить пенсии и пособия в условиях войны, передают «Факты».
В частности выплаты социальных пособий начнут с 7 марта.
«Национальный банк Украины сообщил, что система электронных платежей и безналичных расчетов работает. Все банки обеспечат получение выплаты на карты», — отмечает глава минсоцполитики.
Если человек, который должен получить социальную выплату, выехал в безопасное место, а до этого получал выплаты в отделении Укрпочты по месту жительства, он сможет получить средства на новом месте денежным переводом. Для этого пенсионерам по месту своего пребывания следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Забиты все морги": стало известно, куда оккупанты свозят тела, Россия скрывает настоящие потери
В НБУ сообщили украинцам, что будет с кредитами: "Национальный банк разрешил банкам..."
Муж Сумской Борисюк эмоционально обратился к дочери в ее особенный день: «Главное сейчас – выжить»
Украинские защитники выстояли в боях под военным госпиталем: кадры Харькова после обстрела
Для получателей денежных пособий и субсидий в ближайшее время Укрпочта откроет колцентр, куда можно будет сообщить о новом месте жительства для получения средств. В таких случаях выплата пенсий и денежной помощи будет производиться как денежный перевод, без открытия счета по предъявлению паспорта и справки о налоговом индивидуальном номере.
В случае возникновения вопросов по пенсиям нужно обращаться на сайт Пенсионного фонда, где есть все контакты и необходимые разъяснения.
Напомним, карта "єПідтримки" будет работать по новым правилам: на что украинцы смогут потратить "ковидную тысячу"
Как сообщала Politeka, Кабмин принял решение о дополнительных выплатах для военнослужащих и семей погибших: озвучены цифры
Также Politeka писала, что в Кабмине дали украинцам важное разъяснение относительно пенсий во время военного положения