Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщает Кабинет министров.
«Министерство социальной политики Украины отмечает, что для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства.
Для этого по месту своего пребывания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:
- пенсионерам – в органы Пенсионного фонда Украины,
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- получателям денежных пособий – в органы социальной защиты населения.
Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении АО «Ощадбанк» человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера)» - говорится в сообщении Минсоцполитики.