Пенсии получат все, изменение места жительства во время военного положения не помешает.

Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщает Кабинет министров.

«Министерство социальной политики Украины отмечает, что для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства.

Для этого по месту своего пребывания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

- пенсионерам – в органы Пенсионного фонда Украины,

- получателям денежных пособий – в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении АО «Ощадбанк» человеку необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении РНОКПП (индивидуального налогового номера)» - говорится в сообщении Минсоцполитики.