Таким образом люди выходят на акции в поддержку Украины за границей и делают приятные жесты.

3 марта норвежский летчик в небе над своей страной оставил вертолетом Н135 воздушный след с надписью "Ukraine". Таким образом, мужчина выразил поддержку гражданам Украины и выступил против военного вторжения России.

Фото было опубликовано на многих Телеграм-каналах.

Также в Грузии, Германии, Японии, Белоруссии и других странах прошли массовые митинги против оккупационных действий кремлевских войск. Таким образом люди выходят на акции в поддержку Украины за границей. Они верят в победу украинцев над российскими оккупантами.

Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.

Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.

Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.