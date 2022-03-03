3 марта норвежский летчик в небе над своей страной оставил вертолетом Н135 воздушный след с надписью "Ukraine". Таким образом, мужчина выразил поддержку гражданам Украины и выступил против военного вторжения России.
Фото было опубликовано на многих Телеграм-каналах.
Также в Грузии, Германии, Японии, Белоруссии и других странах прошли массовые митинги против оккупационных действий кремлевских войск. Таким образом люди выходят на акции в поддержку Украины за границей. Они верят в победу украинцев над российскими оккупантами.
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Враг испугался": российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать
Врага погнали до границы с Россией: появились хорошие новости с фронта
Украинская разведка выдала новые планы оккупантов: что известно на сейчас
Ольга Сумская после семейной трагедии просит о помощи: "Мы не можем сейчас добраться..."
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.