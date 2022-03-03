В еще один регион РФ пришли гробы с телами оккупантов-неудачников
О том, что в танковую часть у Перевального(Ставропольский край), наконец-то поступили результаты боев еще только первой недели войны с Украиной - 400 трупов, в своем Telegram-канале эмоционально рассказал военно-политический обозреватель,
В частности, у местных мамок сразу начались истерические припадки, а группы в соцсетях просто таки разорваны "на тряпки". Впрочем, предполагается, что истеричек ожидает дополнительный комплект подобных подарков из Украины - вдоль дорог нашей страны, как и на полях, еще полно российских "жмуров".
Стоит напомнить, что аналогичные посылки пришли и в Мурманск: сюда стали поступили первые посылки, с запакованным в целлофан составом бригады бывших морпехов: около 300 "жмуриков" из 61-й ОБрМП. При этом, родственники даже не могут опознать многие тела - трупы в сложно узнаваемом, слегка поджаренном виде.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что белорусские военные отказываются наступать на Украину.
Также ранее мы информировали о том, что в плен ВСУ сдались 22 танкиста из элитной дивизии РФ.
А до этого наш портал сообщали о том, что украинцам обещают раздать по 6,5 тысячи гривен.