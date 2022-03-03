Колонна беларусских военных отказывается двигаться дальше в сторону Украины. Сейчас военные размещены у села Михайло-Коцюбинское Черниговской области.
О таких данных в четверг, 3 марта, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники.
Несмотря на то, что беларусские солдаты уже стали в строй, они не хотят продолжать "операцию". Утверждается, что командиры беларусских фактически солдат "в отчаянии бегают по колонне и вынуждают выполнять приказ".
Издание пишет, что указанная колонна состоит из нескольких сотен единиц военной техники. Среди них – "Смерчи", танки, "Пионы", БМП, БТР, бензовозы и а/м с пехотой.
Напомним, ВСУ перешли в наступление, российская армия массово бросает оружие и технику.
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Как сообщала Politeka, украинцев предупреждают о возможной провокации оккупантов.
Также Politeka писала, российские военные с офицерами сдаются в плен и отказываются наступать.