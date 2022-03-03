В плен Вооруженным силам Украины сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии.
Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов и показал видео с пленными.
По словам Бутусова, именно эта боевая часть всегда присутствует на любом параде и показухе в России, и пытается олицетворять "мощь" российской армии. Оккупанты решили самостоятельно сдаться в плен после эффективных контратак украинской армии. Испугались, что их добьют.
"Потрясающая и очень показательная история. В плен украинцам сдались сразу 22 танкиста из состава 2-й гвардейской Таманской танковой дивизии во главе с замкомандира 1-го танкового полка по вооружению и с командиром танкового батальона этого же полка. Это одна из элитных боевых частей РФ, которая всегда присутствует на любом параде и показухе, олицетворяют мощь российской армии. Однако даже Таманская дивизия бросает десятки единиц боевой техники и массово сдаётся в плен после эффективных контратак украинской армии", – написал Бутусов.
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