З'явилися перші кадри з військового аеродрому в Гостомелі Київської області, де окупанти знищили флагман української авіації, найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак - легендарний Ан-225 "Мрія".

Кадри опублікував у своєму Телеграм-каналі політичний експерт Юрій Романенко.

Відомо, що літак "Мрія" знаходився на ремонті на аеродромі «Антонов» в Гостомелі, тому не встиг вилетіти з України.

За даними "Укроборонпрому", відновлення "Мрії" коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу – понад 5 років.

"Наші увірвалися в аеропорт в Гостомелі. Женуть кадирівців по варшавці з Бучі. Бої йдуть біля шляхопроводу біля Ворзеля біля озера в Бучі біля Водопровідної", - йдеться в повідомленні Романенка.

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