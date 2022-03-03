В Украине существенно усилят ответственность за мародерство

Пока вся страна борется против российских оккупантов, все же находятся определенные категории украинцы, которые предпочитают воспользоваться ситуацией, и немного обогатиться на войне. По этой причине, в Верховной Раде запланировали ужесточить наказание тем, кто желает заработать на общем горе всей нации, о чем свидетельствует "Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство".

Мародер, самосуд

До внесения изменений, в соответствие с нормами законодательства, это преступление также определялось как "мародерство", с наказанием на срок от 3-х до 5-ти лет заключения. То есть была возможна лишь относительно скромная мера.

грабитель

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После вступления вышеуказанных поправок в силу, любой, застуканный за мародерство уже не отделается так легко - в новой редакции закона, предусматривается не менее 10 лет "за решеткой".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Нацбанке сообщили украинцам, где можно снять наличные средства, помимо привычных банков.

Также ранее мы информировали о том, что возле метро в Киеве обезврежена группа диверсантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что экс-украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну с нашей страной, выбрасывают из шахматных турниров.