Больше не сможет участвовать в турнирах, как минимум.

Бывшего украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну, выбрасывают из шахматных турниров

О том, что ранее звездный гроссмейстер, Сергей Карякин, получил серьезные проблемы, поскольку одобрил действия преступного путинского режима, пишет " Chess24 ".

Первым делом необходимо напомнить - Карякин является уроженцем Крыма, и еще в 2009-м году принял российское гражданство.

Но важно не только это, а то, что с началом полномасштабных боевых действий на территории нашей страны, он поддержал действия путинского режима. Это и вызвало негодование у всего шахматного сообщества. Позицию Карякина уже осудила ФИДЕ, а Комитет по этике открыл дело против 32-летнего гроссмейстера.

В частности, последний "твит" Сергея Карякина из Дубая с боксерскими перчатками и подписью: "С первым днем весны. Русской весны", вызвал практически всеобщее осмеяние, а некоторые предложили ему попросту отправиться в Украину, где он вполне может сразиться с мэром Киева, экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, Виталием Кличко.

Кроме того, организаторы самых крупных турниров в Лондоне и Ставангере объявили, что не захотят увидеть россиянина в сетке своих соревнований.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Роман Абрамович заявил о продаже своего футбольного клуба "Челси", а деньги направит на поддержку украинцев.

Также ранее мы информировали о том, что пленному российскому подполковнику стало стыдно за вторжение, поскольку даже знаменитые украинские боксеры встали на защиту своей страны.

А до этого наш портал сообщали о том, что футболисты киевского "Динамо" рассказали, в каком направлении стоит идти российским оккупантам.