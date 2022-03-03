На украинских госсайтах хакеры начали распространять лживые сообщения - украинцев призывают не вестись на провокацию.

Россия начала массово распространять фейки о якобы капитуляции Украины, о чем накануне предупреждала СБУ и призвала украинцев не верить в подобные сообщения.

Так, 3 марта о кибератаках на свои сайты сообщили райгосадминистрации и общины Киевской и Волынской областей. Хакеры оккупантов разместили там фейковые "обращения" Зеленского о подписании мирного договора.

«Просим всех НЕ реагировать и НЕ распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях. Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения. Никакой капитуляции! ТОЛЬКО ПОБЕДА!» - подчеркнули в Волынской ОГА.

Кроме того, российские СМИ распространяют фейки о якобы просьбе Херсонской области «взять ее в Россию». Об этом заявила пресс-служба Херсонской ОГА.

Такие же фейки сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Не верьте фейкам!!! Украинцев не испугать!" – подчеркнул он.

Напомним, украинцы помогли ВСУ уничтожить колонны техники оккупантов: «Вместе у нас хорошо получается»

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новом фейке России: «почти невозможно отличить от реальных»

Также Politeka писала, что украинцы борются с захватчиками, похищают технику и не сдаются: "пусть у себя порядок наводят»