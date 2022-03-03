Россия начала массово распространять фейки о якобы капитуляции Украины, о чем накануне предупреждала СБУ и призвала украинцев не верить в подобные сообщения.
Так, 3 марта о кибератаках на свои сайты сообщили райгосадминистрации и общины Киевской и Волынской областей. Хакеры оккупантов разместили там фейковые "обращения" Зеленского о подписании мирного договора.
«Просим всех НЕ реагировать и НЕ распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях. Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения. Никакой капитуляции! ТОЛЬКО ПОБЕДА!» - подчеркнули в Волынской ОГА.
Кроме того, российские СМИ распространяют фейки о якобы просьбе Херсонской области «взять ее в Россию». Об этом заявила пресс-служба Херсонской ОГА.
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Такие же фейки сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.
"Не верьте фейкам!!! Украинцев не испугать!" – подчеркнул он.
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