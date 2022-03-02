Громадянам України розповіли, що потрібно знати, щоб не піддатися на провокацію.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Телеграм-каналі попередив про фейк, до якого може вдатися Росія.

«Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда. Це технологія діпфейк», - йдеться у повідомленні.

Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних.

«Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом», - підкреслили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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