Місцеві жителі в усіх українських містах роблять все можливе для боротьби з ворогами.

Вся Україна допомагає боротися нашим захисникам з російськими загарбниками. Вони готують "бандера-смузі", зупиняють танки окупантів, ризикуючи власним життям або ж, як герой відео, викрадають їх техніку.

У мережі з'явилося кумедне відео, як місцеві на тракторі вкрали чергову техніку окупантів. Поки точно невідомо, чи вдалося місцевому потягти техніку з-під носа окупантів, або вони самі її залишили.

"Суми. Український народ продовжує завойовувати техніку окупантів. На відео самохідна реактивна установка розмінування УР-77", - йдеться в повідомленні.

А на другому відео можна побачити, як пенсіонерка готова з сокирою кидатися на окупантів з Росії.

"Нехай вдома у себе порядки наводять. Вони там все позас*рали. У них повно землі стоїть порожньої, а їм землі все мало. Бур'янами там все поросло, так до нас прийшли. Всіх переб'ю", - каже жінка і розмахує сокирою.

Нагадаємо, у Москві посадили за грати дітей, які протестують проти війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, ворога стримують на Сумщині практично голими руками.