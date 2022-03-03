Вся Україна допомагає боротися нашим захисникам з російськими загарбниками. Вони готують "бандера-смузі", зупиняють танки окупантів, ризикуючи власним життям або ж, як герой відео, викрадають їх техніку.
У мережі з'явилося кумедне відео, як місцеві на тракторі вкрали чергову техніку окупантів. Поки точно невідомо, чи вдалося місцевому потягти техніку з-під носа окупантів, або вони самі її залишили.
"Суми. Український народ продовжує завойовувати техніку окупантів. На відео самохідна реактивна установка розмінування УР-77", - йдеться в повідомленні.
А на другому відео можна побачити, як пенсіонерка готова з сокирою кидатися на окупантів з Росії.
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"Нехай вдома у себе порядки наводять. Вони там все позас*рали. У них повно землі стоїть порожньої, а їм землі все мало. Бур'янами там все поросло, так до нас прийшли. Всіх переб'ю", - каже жінка і розмахує сокирою.
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Як повідомляла Politeka, ворога стримують на Сумщині практично голими руками.