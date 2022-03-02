Що потрібно робити, щоб наблизити перемогу - вже є вражаючі результати.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму Телеграм-каналі розповіла, як українці можуть допомогти Збройним силам боритися з окупантами та показала наслідки такої взаємодії.

Зазначається, що саме завдяки інформуванню з боку населення було знищено значну кількість військової техніки та живої сили армії окупанта.

Загарбники навіть почали поширювати дезінформацію, щоб змусити українців мовчати. Йдеться про повідомлення, що нібито ворожі війська встановлюватимуть антени для прослуховування розмов українців по телефону. Однак у Держспецзв’язку спростували цей фейк.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Наразі жодного підтвердження щодо встановлення такого обладнання й можливості прослуховування наших розмов немає. Ворог намагається нас залякати, посіяти паніку й, що найголовніше, примусити мовчати», - йдеться в повідомленні.

Саме інформування з боку населення допомагає ЗСУ знищувати техніку окупантів.

"Зараз не час мовчати. Спільними зусиллями ми маємо зробити все для максимального знищення ворога", - підкреслили в Держспецзв’язку.

Повідомляти про переміщення окупаційних військ, місця концентрації їхньої техніки треба на чат-бот СБУ https://t.me/stop_russian_war_bot

Ось ця розбита ворожа техніка і російські військові – це реальні результати ваших повідомлень на офіційний чат-бот.

Кожне з них перевіряють співробітники СБУ, а вже потім уточнену інформацію передають ЗСУ.

І як бачите, разом у нас гарно виходить боротися з ворогом!

Атаки окупантів сповільнюються, адже вони зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.

Та головне – всі ці знешкоджені засоби ураження вже не можуть обстрілювати мирне населення і домівки українців!

Продовжуємо боротьбу!

Слава Україні! Разом переможемо!

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