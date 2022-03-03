У своєму зверненні він також розповів про свого помічника Дмитра Корнійчука. Хлопець на відео сказав, що він родом з Миколаєва.

Американський актор і сценарист Міккі Рурк висловив підтримку Україні, яка страждає від російської агресії і військ, які вбивають мирних людей. Відповідне відеозвернення опублікували в Telegram-каналі "Україна зараз".

"Це Міккі, я хочу сказати, що ми думаємо про вас, про українців. Ми молимося за вас і за всіх українців. Я сподіваюся, це лайно закінчиться скоро", - сказав Рурк.

У своєму зверненні він також розповів про свого помічника Дмитра Корнійчука. Хлопець на відео сказав, що він родом з Миколаєва, і що вони разом стежать за новинами в Україні. Асистент актора також висловив свою підтримку нашій країні.

"Я з Миколаєва та ось ми стежимо за новинами, дивимося все, що там відбувається у нас, в моїй країні. Ми дуже сильно переживаємо, дуже сильно підтримуємо наших хлопців", - сказав Корнійчук.

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