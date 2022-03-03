У Тернополі біженцям з охоплених війною регіонів України допомагають прямо на трасі. Тернополяни віддають співвітчизникам все, що у них є.
Відео з місця було опубліковано на багатьох Телеграм-каналах.
"Поки ваш уряд годує своїх солдатів простроченими на 7 років пайками, в Тернополі люди просто діляться один з одним тим, що у них є", – звертаються до громадян держави-агресора автори відео.
Українці - найкращі і своїх у біді не кидають, що і видно на опублікованому відео. На відео видно, як чоловік розносить по автомобілях продукти.
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"Діти? Немає? Будуть! Візьміть, будь ласка, в дорозі стане в нагоді!" - вимовляє чоловік і подає в прочинене вікно молодій подружній парі баночки з їжею.
Нагадаємо, у Москві посадили за грати дітей, які протестують проти війни з Україною.
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