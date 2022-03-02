Российский олигарх Роман Абрамович заявил о продаже своего футбольного клуба "Челси", сообщив, куда хочет потратить деньги после сделки.

Роман Абрамович заявил на сайте футбольного клуба о его продаже, пишет Politeka.net.

"Я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать Клуб, так как считаю, что это в интересах Клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров Клуба", - говорится в заявлении.

По словам Абрамовича, футбольный клуб для него страсть, и никогда не был бизнесом. Также олигарх признался, что хочет потратить вырученные деньги на благотворительность.

"Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению", - сообщил Роман Абрамович.

Издание The Telegraph сообщает, что олигарх хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов, однако, вероятнее всего, получит примерно 2 млрд фунтов.

В Blick написали, что клуб хочет купить швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и еще три человека.

По словам Висса, Абрамович – один из ближайших советников и друзей Путина. Сейчас и он, и другие олигархи в панике, и пытаются продать недвижимость, и не только.

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