общестРоссийские захватчики планируют работать под видом украинского полка "Азов". Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пост Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Телеграм.
В сообщении говорится, что враг в обличии полка "Азов" собирается ударить по эвакуационному конвою, организованному Генеральным консульством Греции в Мариуполе.
"Таким образом российская сторона пытается дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень оказанной нам поддержки!", - говорится в публикации.
Примечательно, ранее сообщалось, чтобы оправдать вторжение в Украину 300 танков из Беларуси, Россия готовит провокацию.
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Украинская разведка сообщила, что вражеская техника ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины).
Отметим, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины под видом спецоперации. За шесть суток войны Россия потеряла в Украине 6000 своих военных.
Напомним, украинская разведка выдала новые планы оккупантов
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