Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил украинцам о возможно провокации со стороны врага - оккупанты хотят прибегнуть к новому плану.

общестРоссийские захватчики планируют работать под видом украинского полка "Азов". Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пост Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Телеграм.

В сообщении говорится, что враг в обличии полка "Азов" собирается ударить по эвакуационному конвою, организованному Генеральным консульством Греции в Мариуполе.

"Таким образом российская сторона пытается дискредитировать Украину на международном уровне, чтобы снизить степень оказанной нам поддержки!", - говорится в публикации.

Примечательно, ранее сообщалось, чтобы оправдать вторжение в Украину 300 танков из Беларуси, Россия готовит провокацию.

Украинская разведка сообщила, что вражеская техника ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины).

Отметим, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины под видом спецоперации. За шесть суток войны Россия потеряла в Украине 6000 своих военных.

Напомним, украинская разведка выдала новые планы оккупантов

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