Состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций, о результатах которого рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о втором раунде переговоров украинской и российской делегаций. Об этом он сообщил на брифинге.

По словам Подоляка, Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

"Украинская делегация не получила результаты, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров", - отметил советник главы ОП.

Цитата Михаила Подоляка по итогам второго раунда переговоров Украины и России:

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного, гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможность временного прекращения огня, на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть, не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры. Возможно, будет прекращения огня. С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры".

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