Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко решил показать гражданам России наглядно, почему им не стоит бояться выходить на митинги и протестовать против деспотичного режима Путина, решившего напасть на нашу страну. Сейчас гибнут мирные граждане, отважные военные и разрушаются города Украины.
Потап решил не молчать и показать в цифрах россиянам, почему не стоит быть пассивным. Пока украинцы без оружия останавливают танки и БТР собой и закрывают города телами, россияне все еще не верят, что нашу страну действительно подвергают уничтожению.
«Для Настоящих Россиян! Цифры на вашей стороне!» - показал графику Потап.
В сети принялись спорить:
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«Может хоть так до них дойдёт! В ход пошла даже математика! Слава Украине 🇺🇦; Слава України🔥🇺🇦; Да здравствует Украина, будь крепким единством. От имени иранского народа я желаю тебе всего лучшего, народ Украины; Я не представляю, как вам тяжело. Но... Мы выходим и нас бьют; Они никогда не проснутся...; Слишком сложная математика для русских; Украина держись!!! Мы вместе сила! Мы победим! Слава Украине!».
Также певец Олег Винник записал видеообращение к трем народам - России, Беларуси, и Украины в связи с военными действиями у нас.
"Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием.Ваши дети погибают на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы! Нас, УКРАИНЦЕВ, не уничтожить! Никогда Украина не будет чьей-то! Мы сильны! Горжусь нашими защитниками. Молимся за Украину. С нами БОГ!", - написал Олег Винник.
Напомним, РФ и Беларусь попросили вернуть их "добро"
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