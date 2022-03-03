Украинский певец Алексей Потапенко решил показать россиянам в цифрах, почему им не следует бояться бунта.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко решил показать гражданам России наглядно, почему им не стоит бояться выходить на митинги и протестовать против деспотичного режима Путина, решившего напасть на нашу страну. Сейчас гибнут мирные граждане, отважные военные и разрушаются города Украины.

Потап решил не молчать и показать в цифрах россиянам, почему не стоит быть пассивным. Пока украинцы без оружия останавливают танки и БТР собой и закрывают города телами, россияне все еще не верят, что нашу страну действительно подвергают уничтожению.

«Для Настоящих Россиян! Цифры на вашей стороне!» - показал графику Потап.

В сети принялись спорить:

«Может хоть так до них дойдёт! В ход пошла даже математика! Слава Украине 🇺🇦; Слава України🔥🇺🇦; Да здравствует Украина, будь крепким единством. От имени иранского народа я желаю тебе всего лучшего, народ Украины; Я не представляю, как вам тяжело. Но... Мы выходим и нас бьют; Они никогда не проснутся...; Слишком сложная математика для русских; Украина держись!!! Мы вместе сила! Мы победим! Слава Украине!».

Также певец Олег Винник записал видеообращение к трем народам - России, Беларуси, и Украины в связи с военными действиями у нас.

"Россия, Беларусь, вы цинично ворвались в нашу мирную страну со смертельным оружием.Ваши дети погибают на нашем черноземе. Восстаньте! Вас миллионы! Нас, УКРАИНЦЕВ, не уничтожить! Никогда Украина не будет чьей-то! Мы сильны! Горжусь нашими защитниками. Молимся за Украину. С нами БОГ!", - написал Олег Винник.

Напомним, РФ и Беларусь попросили вернуть их "добро"

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