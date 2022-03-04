За минувшие 24 часа наши ПВО уничтожили еще несколько самолетов и вертолетов противника

То, что на эту пятницу, 4 марта, украинской противовоздушной обороной было ликвидировано 3 российских самолета, а полное число уничтоженных вражеских вертолетов пока уточняется, ссылаясь на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ, пишет " Интерфакс-Украина ".

В частности, противовоздушная оборона за прошедшие сутки сбила 3 самолета российских оккупантов: "отминусованы" Су-30СМ, Су-34 и Су-25, а о количестве вертолетов напишут немного позднее. Можно предположить, что агрессоры потеряли этой более медленной авиатехники не менее, чем самолетов.

Также, по причине безумного сопротивления всех украинцев, оккупант продолжает терпеть значительные потери не только в авиационной, но и в бронированной технике, а также живой силе. Экипажи тактической авиации Воздушных Сил неоднократно наносили удары по наземным целям, взаимодействуя с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны Украины.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Россия массированно взламывала украинские сайты и публиковала "фейки" о капитуляции Украины.

Также ранее мы информировали о том, что с внутреннего рынка РФ продолжают массово бежать мировые бренды.

А до этого наш портал сообщали о том, что пожар на ЗАЭС, вызванный атакой российского агрессора, успешно потушен.