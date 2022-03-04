Враг беснуется, потому что видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь.

Бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали результат успешной операции на Броварском направлении. Кадры опубликовано на странице бригады в Facebook.

"Утро стоит начинать с побед. Бойцы 72 омбр немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты. Враг засел в деревне. Прячет свою технику в огородах и среди домов местных. Грабит магазины. Беснуется. Потому что видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 4 марта российские оккупанты потеряли примерно 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 18 средств ПВО, 33 самолета и 37 вертолетов, 404одиниці автомобильной техники.

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