За минулі 24 години наші ППО знищили ще кілька літаків і вертольотів противника

Те, що на цю п'ятницю, 4 березня, українською протиповітряною обороною було ліквідовано 3 російських літаки, а повне число знищених ворожих вертольотів поки уточнюється, посилаючись на пресслужбу Командування Повітряних сил ЗСУ, пише " Інтерфакс-Україна ".

Зокрема, протиповітряна оборона за минулу добу збила 3 літаки російських окупантів: "відминусовані" Су-30СМ, Су-34 і Су-25, а про кількість вертольотів напишуть трохи пізніше. Можна припустити, що агресори втратили цієї більш повільної авіатехніки не менше, ніж літаків.

Також, через шалений спротив усіх українців, окупант продовжує зазнавати значних втрат не лише в авіаційній, а й у броньованій техніці, а також живій силі. Екіпажі тактичної авіації Повітряних Сил неодноразово завдавали ударів по наземних цілях, взаємодіючи з підрозділами Сухопутних військ та іншими складовими Сил оборони України.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Росія масовано зламувала українські сайти та публікувала "фейки" про капітуляцію України.

Також раніше ми інформували про те, що з внутрішнього ринку РФ продовжують масово тікати світові бренди.

А до цього наш портал повідомляли про те, що пожежа на ЗАЕС, викликана атакою російського агресора, успішно загашена.