Суховецькому було 47 років. Його призначили заступником командувача армією РФ восени 2021 року.

В ході запеклих боїв в Україні був убитий високопоставлений російський генерал Андрій Суховецький, що стало серйозним ударом по російському вторгненню. Про це повідомляє видання Daily Mail. Також про ліквідацію генерал-майора повідомили кілька новинних агентств в РФ.

За попередніми даними генерал-майора ліквідував український снайпер. Високопоставлений окупант був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

Суховецькому було 47 років. Його призначили заступником командувача армією восени 2021 року. До цього він протягом трьох років командував сьомою десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську.

Окупант закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, військову академію імені Фрунзе та Академію Генерального штабу.

Військове джерело підтвердило, що Суховецький був убитий снайпером. Він припустив, що похорон генерал-майора, найвисокопоставленішого російського окупанта, який загинув на даний момент в ході війни, пройдуть в Росії в суботу. Не треба було сюди сунутися. Генерал точно знав, що прийшов вбивати українців. Тому не шкодуємо і не сумуємо.

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