Будем воевать против врага его же оружием.

Российскую военную технику, захваченную как трофеи, будут восстанавливать, и снова использовать против оккупантов

О том, кто будет заниматься ремонтом как относительно целых, так и значительно поврежденных танков, БТР/прочих бронированных автомобилей, пишет " Auto24 ".

Как отмечается, вся подобная техника станет тщательно изучаться на предмет дальнейшего использования, поскольку довольно часто оккупанты попросту ее минируют. После осмотра боевых машин, проведенного специалистами-саперами, технику направят на восстановление.

Впрочем, если машины на ходу, то на них всего лишь закрасят вражеские символы и нанесут украинские, то есть почти мгновенно развернут в обратном направлении, и используют в боях с россиянами.

Однако если техника повреждена, ее грузят на платформы, и доставляют поближе к ремонтным мощностям, например, на предприятия "Укроборонпрома". Именно здесь, сразу после восстановления, боевые машины перекрасят и отправят на фронт.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что враг несет потери, сдается в плен и бросает свою технику.

Также ранее мы информировали о том, что ВСУ показали российскую технику, уничтоженную под Киевом.

А до этого наш портал сообщали о том, сколько живой силы и техники уничтожили украинцы за дни полноценной войны с Россией.