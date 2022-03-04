Похоже, что вскоре россияне останутся без доступа не только к соцсетям.

В России начали блокировать доступ к различным интернет-ресурсам и социальным сетям

О том, что жители страны-агрессора сообщают о возникновении проблем при попытке попасть на определенные сайты и сервисы в Сети, в ночь на 4-е марта, пишет " Internet.Ua ".

В частности, у россиян поначалу отсутствовала возможность подключения только к социальной сети Facebook, сайтам BBC, "Медузы", "Радио Свобода" и "Deutsche Welle", но позднее доступ закрыли и к App Store, Google Play и Twitter, но пока только у абонентов некоторых интернет-провайдеров.

По информации сервиса DownDetector, сложности начались около 1:40 по московскому времени. К утру было зафиксировано не менее 500 отчетов о невозможности получить доступ к Facebook.

При этом, по данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck, уровень доступности к Facebook равняется уже 17 процентов, а о проблемах заявили основные интернет-провайдеры России. Похоже, что скоро россиянам прийдется оставаться только в своем, родном, скрепном "Чебурнете", как им и обещали.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, как нападение на ЗАЭС повлияет на поставки электроэнергии в Украине.

Также ранее мы информировали о том, что на Владимира Зеленского совершено уже несколько покушений российских наемников.

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