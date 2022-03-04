Таким образом вся Россия расплачивается за решение своего президента Владимира Путина напасть на Украину и за свое безразличие к этим событиям.

Компания Google приняла решение не показывать рекламные сообщения на территории РФ. Речь идет о рекламных вставках в YouTube, рекламе в поисковой системе, на сайтах партнерах и т.д. О решении Google сообщило издание Reuters.

В результате свой заработок потеряют все русскоязычные блогеры, а также те СМИ, которые используют Googleads.

"В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости", – цитирует агентство заявление компании.

Таким образом вся Россия расплачивается за решение своего президента Владимира Путина напасть на Украину и за свое безразличие. По приказу Путина российская армия обстреливает мирные города, уничтожает объекты инфраструктуры, убивает мирных граждан на территории Украины. А россияне тем временем его поддерживают и говорят, что их диктатор делает все верно.

Напомним, в Москве посадили за решетку детей, протестующих против войны с Украиной.

Как сообщала Politeka, врага сдерживают на Сумщине практически голыми руками.

Также Politeka писала, украинцам рассказали, где нужно прятаться при вражеской атаке.