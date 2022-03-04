Подробная информация о радиации, и небольшой совет от медиков.

В МОЗ сообщили, какой радиационный фон наблюдается на территории Запорожской области

О том, что в соответствии с данными, полученными от "Запорожского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава", радиационный фон на территории Запорожской области пока сохраняется без особых изменений, на своей страниц в соцсети Facebook, информирует МОЗ Украины.

В частности, плановые мониторинговые исследования радиационного фона не представляют никакой угрозы для жизни или здоровья украинцев, поскольку остается на прежнем, природном уровне:

в Энергодаре - от 9 - 12 мкР в час;

в Мелитополе - от 9 до 12 мкР в час;

в Каменке-Днепровской - 11,2 мкР в час;

в Бердянске, Орехове, Токмаке, Черниговке и Андреевке - 12,5 мкР в час;

в Пологах - от 11 до 14 мкР в час;

в Васильевке - 16 мкР в час;

в Херсоне - от 8 до 10 мкР в час.

Помимо этого, в МОЗ рекомендуют гражданам сохранять спокойствие, и не скупать в аптеках препараты йода, а в магазинах - йодированную соль, поскольку к йодной профилактике необходимо переходить исключительно после официального оповещения в СМИ.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский сделал срочное заявление относительно последствий обстрела ЗАЭС.

Также ранее мы информировали о том, что телебашня, захваченная оккупантами в Мелитополе, используется для распространения российской пропаганды.

А до этого наш портал сообщали о том, что войска РФ потратили почти все резервы, потому изменят методы, но не цели.