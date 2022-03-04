В МОЗ сообщили, какой радиационный фон наблюдается на территории Запорожской области
О том, что в соответствии с данными, полученными от "Запорожского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава", радиационный фон на территории Запорожской области пока сохраняется без особых изменений, на своей страниц в соцсети Facebook, информирует
В частности, плановые мониторинговые исследования радиационного фона не представляют никакой угрозы для жизни или здоровья украинцев, поскольку остается на прежнем, природном уровне:
- в Энергодаре - от 9 - 12 мкР в час;
- в Мелитополе - от 9 до 12 мкР в час;
- в Каменке-Днепровской - 11,2 мкР в час;
- в Бердянске, Орехове, Токмаке, Черниговке и Андреевке - 12,5 мкР в час;
- в Пологах - от 11 до 14 мкР в час;
- в Васильевке - 16 мкР в час;
- в Херсоне - от 8 до 10 мкР в час.
Помимо этого, в МОЗ рекомендуют гражданам сохранять спокойствие, и не скупать в аптеках препараты йода, а в магазинах - йодированную соль, поскольку к йодной профилактике необходимо переходить исключительно после официального оповещения в СМИ.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Враг несет потери, сдается в плен и бросает технику: новые данные Генштаба ВСУ
Колонна вражеской техники открыла огонь в Энергодаре, начался бой: подробности и кадры
"Оккупанты испугались": глава Минобороны Резников рассказал о трусливых действиях армии РФ
Хакеры отключили Россию от своих спутников: контроля больше нет
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Зеленский сделал срочное заявление относительно последствий обстрела ЗАЭС.
Также ранее мы информировали о том, что телебашня, захваченная оккупантами в Мелитополе, используется для распространения российской пропаганды.
А до этого наш портал сообщали о том, что войска РФ потратили почти все резервы, потому изменят методы, но не цели.