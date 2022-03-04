"ЗСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе"

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины поделились интересным сообщением, которое получили от читателей страницы.

"Только что в Киевской области, под Севериновкой, российские оккуационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря "friendly fire" были уничтожены 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ЗСУ с пониманием относятся к проявлению таких суицидных наклонностей у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе. А мамашам РФ рекомендуем выяснить где сейчас находятся их отпрыски - в списках утилизированных оккупантов или пока ещё среди живых. Но это лишь по желанию. Можно не выяснять. Всё равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 4 марта российские оккупанты потеряли примерно 251 танк, 939 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 18 средств ПВО, 33 самолета и 37 вертолетов, 404одиниці автомобильной техники.

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