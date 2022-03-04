За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили.

Ще один ворожий літак був збитий захисниками України. Прилетівший слідом за ним рятувальний літак також опинився на землі.

Про це розповів редактор "Цензор.НЕТ " Юрій Бутусов в Facebook. Також він показав фото того, що залишилося від ліквідованої техніки противника.

За його словами, ймовірно, мова йде про літак виробництва російської компанії "сухий" – судячи з залишків кіля. Його 4 березня збили воїни 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.

Винищувач окупантів наносив удари по цивільних об'єктах в містах України.

"Російські літаки – це терористи, які знищують українські міста, вбивають і тероризують мирних громадян", – додав журналіст.

Один з Телеграм-каналів уточнив, що за пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Браво! Нехай горить полум'ям і він! Сподіваємося, що там і пілот окупантів горить!

Нагадаємо, ЗСУ показали знищену техніку окупантів недалеко від Києва.

Як повідомляла Politeka, українці збили ще кілька літаків і вертольотів агресора.

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