Ще один ворожий літак був збитий захисниками України. Прилетівший слідом за ним рятувальний літак також опинився на землі.
Про це розповів редактор "Цензор.НЕТ " Юрій Бутусов в Facebook. Також він показав фото того, що залишилося від ліквідованої техніки противника.
За його словами, ймовірно, мова йде про літак виробництва російської компанії "сухий" – судячи з залишків кіля. Його 4 березня збили воїни 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Донецькому напрямку.
Винищувач окупантів наносив удари по цивільних об'єктах в містах України.
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"Російські літаки – це терористи, які знищують українські міста, вбивають і тероризують мирних громадян", – додав журналіст.
Один з Телеграм-каналів уточнив, що за пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Браво! Нехай горить полум'ям і він! Сподіваємося, що там і пілот окупантів горить!
Нагадаємо, ЗСУ показали знищену техніку окупантів недалеко від Києва.
Як повідомляла Politeka, українці збили ще кілька літаків і вертольотів агресора.
Також Politeka писала, екіпажі Bayraktar TB2 перетворюють ворога на українській землі на попіл.