У Мережу потрапили перші кадри, на яких можна розгледіти - російські окупанти викочують у бій морально і фізично застарілу техніку

Те, що, судячи з усього, в хід армії країни-агресора вже пішли останні резерви, можна побачити в публікації, розміщеній на сторінці " Інформаційного опору ".

Як пише свідок, тільки спочатку Росія могла кинути в атаку на Україну більш-менш боєздатну техніку і підрозділи, але ось "далі — шо буде... І це" шо буде "вже пішло".

На фотознімку - танк фактично ще радянської розробки, Т-72Б, без будь-якої модернізації, тобто не отримав блоки динамічного захисту, сучасні системи наведення і стабілізації, і, до того ж з різнотипними катками.

Тобто, це навіть не модифікація "Б3"/"Б1", які мають динамічний захист, а це - абсолютно "голий" танк, з вельми зношеними катками. Таким чином, це мотлох точно буде миттєво "утилізовано" нашими воїнами, втім, як і більш пізні варіанти.

Можемо тільки радіти: "Велика російська армія - видихається. Але ж тільки 9-й день війни з Україною".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у МОЗ уточнили, який радіаційний фон спостерігається на території Запорізької області.

Також раніше ми інформували про те, що 4-го березня повинні обговорити можливість створення забороненої для польотів зони над Україною.

А до цього наш портал повідомляли про те, що через постійні обстріли російських окупантів, без газу залишається понад 100 000 українців.