На дану пропозицію вмить відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Відповідь російського окупанта була передбачуваною.

Старший сенатор США від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем звернувся до росіян, включаючи найближче оточення президента Володимира Путіна. Він сподівається, що хтось зможе вбити диктатора.

Про це американський політик написав у себе в Twitter.

Політик зауважив, що ліквідувати Путіна – завдання гранично непросте, але нагорода окупить себе сповна.

"Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте країні і світу велику послугу", - запитав Ліндсі Грем.

На дану пропозицію вмить відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, помітивши, що подібна риторика є наслідком істерик, викликаних на хвилі військової кризи. Ну, нічого дивного, маленький мозок Пєскова давно не усвідомлює реальності і злочинів, скоєних Путіним в Україні.

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