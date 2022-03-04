Старший сенатор США від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем звернувся до росіян, включаючи найближче оточення президента Володимира Путіна. Він сподівається, що хтось зможе вбити диктатора.
Про це американський політик написав у себе в Twitter.
Політик зауважив, що ліквідувати Путіна – завдання гранично непросте, але нагорода окупить себе сповна.
"Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте країні і світу велику послугу", - запитав Ліндсі Грем.
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На дану пропозицію вмить відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, помітивши, що подібна риторика є наслідком істерик, викликаних на хвилі військової кризи. Ну, нічого дивного, маленький мозок Пєскова давно не усвідомлює реальності і злочинів, скоєних Путіним в Україні.
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