Флагман украинской авиации, самый большой и мощный в мире транспортный самолет-легендарный Ан-225 "Мрия" оккупанты уничтожили во время атаки на военный аэродром в Гостомеле.

Появились новые фото уничтоженной 27 февраля в Гостомеле Киевской области "Мрии" Ан-225, самого большого и мощного в мире транспортного самолета. Кадры в своем Телеграм-канале опубликовал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отметим, по состоянию на утро 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину и начала бомбить города, самолет Ан-225 находился на ремонтных и регламентных работах на площадке ГП «Антонов» в Гостомеле.

Один из двигателей, по информации директора Авиалиний «Антонова», был снят для проведения ремонта и взлететь именно в этот день самолет не смог, хотя соответствующие команды были предоставлены.

По предварительным данным "Укроборонпрома", восстановление "Мрии" будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени – более 5 лет. При этом отмечалось, что Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

Как известно, на счету Ан-225 «Мрия» рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, а также грузоподъемности.

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