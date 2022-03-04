Україна має повне право на вимогу конфіскації всіх енергетичних активів країни-агресора по всьому світу

Про те, що наша країна не тільки може, але й повинна зажадати повну конфіскацію всіх активів у сфері енергетики, якими володіє РФ у світі. Тільки такі заходи можуть позбавити Кремль будь-якої можливості використовувати енергетичний фактор як зброю, про що на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише радниця міністра енергетики України, ексзамміністра МЗС України, Олена Зеркаль.

Зокрема, на думку Зеркаль, обстріл ЗАЕС, який стався в ніч на сьогодні, 4-е березня, є якоюсь квінтесенцією всієї енергетичної політики Росії, заснованої на шантажі інших держав.

Крім того, навіть після перемоги України, ситуація абсолютно не зміниться. Оскільки змінитися повинна вся Європа, яка вже зараз починає потроху "прозрівати".

"Тому наше завдання - також документувати використання енергетики у якості зброї. А тепер що можна зробити реалістично. Енергетичні активи - це зброя. Зброю конфіскують. Ми можемо і повинні вимагати повного конфіскації всіх енергетичних активів Російської Федерації у світі. Ми можемо і повинні використовувати ці активи для того, щоб збільшити фонд відновлення України. Російський енергетичний актив йде... ні, не туди. Він йде з молотка", - рішуче підкреслила Зеркаль.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Росія пускає в бій останні резерви, залишилося потерпіти небагато.

Також раніше ми інформували про те, що, в якому випадку в Україну введуть миротворців від ООН.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Зеленський зробив термінову заяву щодо наслідків обстрілу ЗАЕС.