"ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних нахилів у окупантів і просять їх продовжувати саме в такому дусі"

Сухопутні війська Збройних сил України поділилися цікавим повідомленням, яке отримали від читачів сторінки.

«Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окуаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin. ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань у окупантів і просять їх продовжувати саме в такому дусі. А мамашам РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки - у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно всі вони будуть в одному списку, але у різних целофанових пакетах», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого по 4 березня російські окупанти втратили приблизно 251 танк, 939 бойових броньованих машин, 105 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 18 засобів ППО, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 404одиниці автомобільної техніки.

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