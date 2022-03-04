Верховна Рада звернулась до Організації Об’єднаних Націй із закликом ввести на територію України миротворчі сили.

Верховна Рада виступає за введення в Україну миротворчих сил. Про це заявив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко, передає сайт ВРУ.

"Вважаємо необхідним введення в Україну миротворчих сил на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року", - заявив Корнієнко.

Народні депутати закликали ООН, Червоний Хрест, Європарламент негайно забезпечити захист населення України від збройного нападу російських загарбників.

Зазначимо, бажання певної країни запросити до себе миротворчий контингент недостатньо. Рішення надіслати "блактині шоломи" має ухвалити Рада Безпеки ООН, у складі якої п'ять постійних членів, серед яких Росія та Китай, що мають право вето.

Обговорення деталей та джерел фінансування місії при цьому розпочинається у Генеральній Асамблеї лише після згоди Радбезу.

Також варто додати, що на відрядження місії йде зазвичай не менше півроку.

На перший план у роботі місії виходять права людини та їх захист. Більш широким завданням за врегулювання ситуації на місці є узгодження політичних питань та власне проведення переговорів.

Крім того, парламент України закликає відкрити "зелені коридори" для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, постачання гуманітарної допомоги постраждалим та цивільним.

Віцеспікер також наголосив, що депутати також вимагають негайного запровадження безпольотної зони над територією України, що дозволить захистити цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури.

Зазначимо, петиція-звернення до Північноатлантичного альянсу про закриття повітряного простору над Україною зібрала понад 1 мільйон голосів, які були необхідні для розгляду звернення.

Петиція розміщена на європейському сайті Open Petition, свої підписи під нею можуть поставити громадяни з будь-якої країни світу.

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