Прессекретар Президента Украины показал соответствующие кадры на своей странице в Facebook.

"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", - прокомментировал это Владимир Зеленский " - говорится в подомлении представителя главы государства.

Отметим, по данным издания The Times президент Зеленский пережил по меньшей мере три попытки убийства за последнюю неделю. Сообщалось, что на убийство украинского президента отправили две различные группировки — наемников поддерживаемого Кремлем группировки Вагнера и чеченского спецназа.

Также сообщалось, что после российского вторжения Правительство Соединенных Штатов предложил эвакуировать из Киева Владимира Зеленского, чтобы избежать захвата или убийства войсками РФ, но президент Украины отказался.

Напомним, у Зеленского жестко обратились к странам Запада: "Пора взять на себя ответственность"

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