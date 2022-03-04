Опубліковано частковий перелік військовополонених армії Росії
МВС України оприлюднив короткий список військових російських окупантів, які потрапили в полон до наших бійців, на що вказує відповідна публікація радника міністра внутрішніх справ,
За словами Геращенко, він оприлюднив тільки перший список військовополонених солдатів армії РФ, яких обманом заманили на територію мирної України. Крім того, подібних списків, як і списків загиблих солдатів-окупантів, буде предостатньо. Навіть з урахуванням того, що у всьому винен президент Путін, матері Росії все ж можуть приїхати до Києва і забирати своїх синів.
Цей, нехай поки перший, і начебто невеликий список, з усім тим, внесено вже 96 осіб, а зайняв він 4 листи:
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Колона ворожої техніки відкрила вогонь в Енергодарі, почався бій: подробиці й кадри
Білоруські військові відмовляються наступати на Україну: "командири в розпачі бігають по колоні"
Футболіст Карпат загинув у бою з окупантами: «Герой України знищив десятки одиниць техніки»
Зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами: "Ми зняли це рівно 10 років тому»
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що всі енергетичні активи РФ у світі можуть бути конфісковані, а гроші від їх продажу підуть на користь України.
Також раніше ми інформували про те, що У мережі з'явилися нові фото знищеної окупантами "Мрії" Ан-225.
А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти настільки налякані, що під Києвом вступили в бій самі з собою.