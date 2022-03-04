Забрати полонених окупантів можна, але тільки особисто їх матерям, у Києві.

Опубліковано частковий перелік військовополонених армії Росії

МВС України оприлюднив короткий список військових російських окупантів, які потрапили в полон до наших бійців, на що вказує відповідна публікація радника міністра внутрішніх справ, Антона Геращенка , розміщена у соцмережі Facebook.

За словами Геращенко, він оприлюднив тільки перший список військовополонених солдатів армії РФ, яких обманом заманили на територію мирної України. Крім того, подібних списків, як і списків загиблих солдатів-окупантів, буде предостатньо. Навіть з урахуванням того, що у всьому винен президент Путін, матері Росії все ж можуть приїхати до Києва і забирати своїх синів.

Цей, нехай поки перший, і начебто невеликий список, з усім тим, внесено вже 96 осіб, а зайняв він 4 листи:

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що всі енергетичні активи РФ у світі можуть бути конфісковані, а гроші від їх продажу підуть на користь України.

Також раніше ми інформували про те, що У мережі з'явилися нові фото знищеної окупантами "Мрії" Ан-225.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російські окупанти настільки налякані, що під Києвом вступили в бій самі з собою.