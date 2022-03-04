Флагман української авіації, найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак - легендарний Ан-225 "Мрія" окупанти знищили під час атаки на військовий аеродром у Гостомелі.

З'явилися нові фото знищеної 27 лютого в Гостомелі Київської області "Мрії" Ан-225, найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного літака. Кадри у своєму Телеграм-каналі опублікував заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зазначимо, станом на ранок 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну та почала бомбити міста, літак Ан-225 знаходився на ремонтних та регламентних роботах на майданчику ДП «Антонов» у Гостомелі.

Один з двигунів, за інформацією директора Авіаліній «Антонова», було знято для проведення ремонту і злетіти саме в цей день літак не зміг, хоча відповідні команди було надано.

За попередніми даними "Укроборонпрому", відновлення "Мрії" коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу – понад 5 років. При цьому наголошувалось, що Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор.

Як відомо, на рахунку Ан-225 «Мрія» рекорди по перевезенню максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, а також вантажопідйомності.

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