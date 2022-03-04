Как пишет Politeka.net, Россия объявила войну Украине 24 февраля. Уже 9-е сутки украинские войска отбивают атаки российских оккупантов. Сенатор Людмила Нарусова, член Совета Федерации России, Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, рассказала о потерях российских войск в Украине на очередном заседании.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила Нарусова в видео.

Данный ролик разместили многие источники, в том числе Антон Геращенко, советник главы МВД Украины.

Напомним, российские оккупанты обстреляли жилмассив под Киевом, снаряды один за другим попадали в дом

А еще Politeka писала, что Геращенко рассказал, сколько на самом деле враг потерял в живой силе

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