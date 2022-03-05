Урон противнику наносят не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди.

Прессслужба Генерального штаба ВСУ сообщила оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 06: 00 5 марта.

Начаты десятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению Украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, бегут, оставляя на Украинской земле вооружение и технику. Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников но и обычные невооруженные люди, демонстрируя окупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологической поражения.

Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве “живого щита”. Не покидают попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного “блицкрига”, продолжают распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике, путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать определенные рубежи на всех направлениях, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.

К сожалению обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно.

Вместе победим! Борьба продолжается!

Слава Украине!

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