Член Ради Федерації Росії Людмила нарусова, мати Ксенії Собчак, розповіла про втрати окупаційних військ в Україні.

Як пише Politeka.net, Росія оголосила війну Україні 24 лютого. Вже 9-ту добу українські війська відбивають атаки російських окупантів. Сенатор Людмила Нарусова, член Ради Федерації Росії, Людмила Нарусова, мати Ксенії Собчак, розповіла про втрати російських військ в Україні на черговому засіданні.

"Вчора із зони бойових дій в Україні були виведені строковики, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в підсумку з Роти в сто людей живих залишилося четверо", - заявила Нарусова у відео.

Даний ролик розмістили багато джерел, в тому числі Антон Геращенко, радник глави МВС України.

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