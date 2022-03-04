Губернатор Миколаївської області Віталій Кім розповів, яка ситуація зараз в Миколаєві.

Як пише Politeka.net, Україна 9-й день воює проти російських окупантів, адже їх ватажок Володимир Путін оголосив окупаційну війну 24 лютого. Сьогодні, 4 березня, губернатор Миколаївської області Віталій Кім розповів, як йдуть справи в Миколаєві. Відео у себе розмістив радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Добрий вечір. Ми з Україною. Так, ну вибили ми їх небагато, але бій триває, коментувати не можу, тобто вже на околицях, по місту вибили", - сказав Віталій.



А до цього Геращенко відзвітував, що аеропорт в Миколаївській області був звільнений:



"У Миколаєві наші відбили аеропорт Кульбакино!",- написав радник глави МВС.



Також нардеп Олексій Гончаренко у своєму тг-каналі доповнив інформацію від губернатора області:



"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє, що за його джерелами рух військової техніки ворога у напрямку Криму призупинено.

Миколаїв стоїть і готовий захищати рідне місто і рідну країну!",- написано було у Горчаренко.

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