Як пише Politeka.net, Україна 9-й день воює проти російських окупантів, адже їх ватажок Володимир Путін оголосив окупаційну війну 24 лютого. Сьогодні, 4 березня, губернатор Миколаївської області Віталій Кім розповів, як йдуть справи в Миколаєві. Відео у себе розмістив радник глави МВС України Антон Геращенко.
"Добрий вечір. Ми з Україною. Так, ну вибили ми їх небагато, але бій триває, коментувати не можу, тобто вже на околицях, по місту вибили", - сказав Віталій.
А до цього Геращенко відзвітував, що аеропорт в Миколаївській області був звільнений:
"У Миколаєві наші відбили аеропорт Кульбакино!",- написав радник глави МВС.
Також нардеп Олексій Гончаренко у своєму тг-каналі доповнив інформацію від губернатора області:
"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє, що за його джерелами рух військової техніки ворога у напрямку Криму призупинено.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Спроби замаху на Володимира Зеленського: оприлюднено подробиці
"Пора взяти на себе відповідальність": у Зеленського жорстко звернулися до країн Заходу
Колона ворожої техніки відкрила вогонь в Енергодарі, почався бій: подробиці й кадри
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Миколаїв стоїть і готовий захищати рідне місто і рідну країну!",- написано було у Горчаренко.
Нагадаємо, ворог несе втрати, здається в полон і кидає техніку: нові дані Генштабу ЗСУ
А ще Politeka повідомляла, що вечірні зведення Генштабу: Маріуполь продовжує триматися, на Слобожанщині окупанти несуть великі втрати
Також Politeka писала, що Міккі Рурк записав звернення і заявив, що молиться за українців: відео