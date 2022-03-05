Украинская паралимпийская сборная в первый день соревнований выиграла три медали и возглавила турнирную таблицу.
Первую медаль Пекина-2022 выиграл Тарас Радь (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата), он стал вицечемпионом в спринте.
Второе "серебро" для Украины выиграла Людмила Ляшенко (спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата), которая тоже финишировала второй в спринте (класс стоя).
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Кроме того, еще две украинки попали в топ-6: Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, а Ирина Буй - шестой.
Первое "золото" Украины получил 33-летний Григорий Вовчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата) в спринте в классе стоя. Украинец опередил ближайшего соперника на 46 секунд.
Отметим, вечером 4 марта на церемонии открытия Игр Украине уделили немало внимания из-за полномасштабного вторжения РФ. Организаторы соревнований подсветили арену в сине-желтый цвет.
На Паралимпиаде - 2022 Украина будет выступать только в двух видах спорта-лыжных гонках и биатлоне.
Как известно, в этом году спортсменов из России и Белоруссии отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Такое решение Международный паралимпийский комитет принял за день перед стартом Паралимпиады-2022 в связи с массовыми обращениями от представителей других стран, которые угрожали сняться с соревнований.
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