Як пише Politeka.net, співачка Джамала як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з окупантами з Росії. Знаменитість опублікувала новий пост в Instagram, де показала, чим зайнята.

"В Україні 9-й день повномасштабної війни без будь-яких правил. Під обстрілами гинуть мирні люди, агресор атакує найбільшу в Європі АЕС. Саме тому я закликаю європейські країни об'єднатися проти агресора так, як це роблять українці вдома.

За останні дні я евакуювала дітей, залишила їх у Стамбулі і почала воювати проти агресора по-своєму. Інтерв'ю з інтерв'ю. Ефір по ефіру. Британія, Іспанія, Франція ... я зроблю все, щоб світ дізнався про злочини, які творяться вдома.

Щоб підтримати ЗСУ, ми організовуємо два спеціальні виступи в Німеччині та Румунії, сьогодні ввечері і завтра. Вони відбудуться під час національних відборів Німеччини та Румунії на Євробачення. Всі кошти, зібрані за допомогою SMS-голосування, будуть передані українській армії.

Знаєте, пісня «1944", на жаль, набула для мене нового значення. Але ми переможемо. Знову.

Слава Україні! Героям Слава", - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Слава Україні", " Розумниця!!!! Воістину народна артистка України!!! Браво!!!", "Дякую Вам, Джа. За те, що ви зараз робите", "спасибі, низький уклін.Спасибі що ви є!!!!Нехай швидше настане мир...Ненька переможе!І ви заспіваєте нову пісню в день нашої перемоги", " Джамалочка, інформаційний фронт дуже важливий! Нехай переможе правда!".



