Співак Віталій Козловський звернувся до українців, підбадьоривши їх у важкий час у себе на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, українська армія 9-й день обороняє Україну від окупаційних військ Росії. Віталій Козловський вирішив підбадьорити українців, написавши новий пост в Instagram.

"Українець. Ми з вами сьогодні одне ціле. Один організм, який тремтить і стискається одночасно кулак. Одна душа, яка плаче, але вірить в нашу перемогу. Одне велике серце, яке болить, але буде боротися до кінця. Ми разом. Люблю і пишаюся", - написав Віталій.

"Все буде Україна", - додав у пості Козловський.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Всім серцем. Разом", " Люблю, обіймаю і вірю в нас і Україну!", "Спасибі велике за підтримку. Це дуже важливо зараз!!! Ми разом і ми сильні", " Віталік, інакше ніяк!!! Ми обов'язково переможемо", " Україна понад усе! З нами Бог"