Як пише Politeka.net, українська армія 9-й день обороняє Україну від окупаційних військ Росії. Віталій Козловський вирішив підбадьорити українців, написавши новий пост в Instagram.
"Українець. Ми з вами сьогодні одне ціле. Один організм, який тремтить і стискається одночасно кулак. Одна душа, яка плаче, але вірить в нашу перемогу. Одне велике серце, яке болить, але буде боротися до кінця. Ми разом. Люблю і пишаюся", - написав Віталій.
"Все буде Україна", - додав у пості Козловський.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Всім серцем. Разом", " Люблю, обіймаю і вірю в нас і Україну!", "Спасибі велике за підтримку. Це дуже важливо зараз!!! Ми разом і ми сильні", " Віталік, інакше ніяк!!! Ми обов'язково переможемо", " Україна понад усе! З нами Бог"