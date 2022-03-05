За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Противовоздушная оборона Украины продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов. Об этом сообщила прессслужба Минобороны.

Так, 4 марта российские захватчики потеряли три "грачи" – так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один – под Волновахой Донецкой области.

Сбитый под Волоновахой штурмовик Су-25

Кроме того, в свой последний полет за прошедшие сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Также показали видео попадания в боевой российский вертолет примерно в 9 утра сегодня, 5 марта.

"Так гибнут российские оккупанты. На этот раз в вертолете", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что до полномасштабного вторжения в Украину, авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов!

«Летайте - украинская земля примет всех! Слава Украине!"- отметили в Минобороны.

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